«Мероприятия принимаем и готовимся реагировать»: Полторак ответил на слова Клинцевича о возможности закрыть Азовское море

Киев, 18 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак ответил на слова российского сенатора Франца Клинцевича о возможности закрыть Азовское море в ответ на захват 15 судов украинскими пограничниками.

По мнению министра, Россия неоднократно угрожала Украине враждебными действиями, и Киев принимает меры, чтобы реагировать на эти угрозы.

«Угрозы мы такие слышали неоднократно и это связано не только с Азовским морем, а также с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу. Я думаю, что нам нужно делать выводы. Мероприятия принимаем и готовимся реагировать, если это будет в соответствии с нашими задачами, нашими стратегиями», — заявил Полторак.

Глава Минобороны Украины отметил, что в связи с «угрозами от России» Киев приводит Вооруженные силы к готовности.

«Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Полторак.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте текущего года, когда украинские пограничники задержали судно «Норд» с российскими гражданами на борту. Власти Украины предъявили капитану корабля обвинение в нарушении порядка пребывания в Крыму.

После инцидента российские пограничники ужесточили контроль украинских судов в регионе. Киев пожаловался на нарушения, но в ФСБ заявили, что все проверки проводятся в соответствии с международным правом.

В ноябре стало известно, что погранслужбы Украины задержали в Азовском море 15 судов. Киев не уточнил, какие суда задержаны и сколько среди них российских кораблей. Причиной задержания на Украине назвали заходы судов в порты Крыма.

В ответ на действия украинской стороны член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может за одну минуту перекрыть Азовское море для украинских судов, сообщает Газета.ru. Сенатор подчеркнул, что своими действиями Киев сам разрывает соглашение по Азовскому морю.