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СК РФ устанавливает личность женщины, подорвавшей себя у КПП в Грозном

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СК РФ устанавливает личность женщины, подорвавшей себя у КПП в Грозном

Грозный, 18 ноября. Следователи осматривают место взрыва у КПП в Старопромысловском районе Грозного, о чем сообщили в СК РФ по Чеченской республике.

Как говорится в сообщении на официальном сайте СК, неизвестная женщина привела в действие неустановленное взрывное устройство. Она скончалась на месте. Ее личность сейчас устанавливается.

Накануне около 16.00 сотрудники правоохранительных органов заметили приближающуюся к КПП женщину и попросили ее остановиться и предъявить документы для проверки. Она продолжила движение к посту, проигнорировав требование полицейских. Правоохранители произвели предупредительный выстрел после того, как заметили на женщине СВУ. Далее она активировала бомбу. В результате случившегося ни один сотрудник полиции не пострадал.

Автор: Тимур Румянцев
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