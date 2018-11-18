Москва, 18 ноября. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер пожаловался на американскую оккупации Германии и призвал страну искать новых союзников.

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — заявил Шредер.

Экс-канцлер считает, что Германии необходимо искать новых союзников, с которыми у Берлина будут совпадать интересы. В качестве потенциального партнера он назвал Китай. По словам Шредера, избежать сближения пострадавших от развязанных США конфликтов стран невозможно.

Отношения между Европейским союзом и США обострились после выхода американской стороны из ядерной сделки с Ираном. Еще одним ударом по альянсу стали введенные США торговые пошлины на сталь и алюминий. В ответ Брюссель отменил действие экстерриториальных американских санкций в отношении Ирана на территории Евросоюза и установил дополнительные 25-процентные пошлины на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов.

Между Китаем и США также идет торговая война, которая началась 6 июля текущего года, после того как обе страны повысили таможенные пошлины. США ввели 25-процентную пошлину на импорт 818 наименований китайских товаров, годовой объем поставок которых оценивается в 34 миллиарда долларов. В ответ Китай обложил таможенным сбором в 25% импорт американских товаров на аналогичную сумму.

В конце сентября Вашингтон ввел пошлину в 10% на китайские товары, объем импорта которых оценивается в 200 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин ввел аналогичную пошлину на импорт товаров из США на сумму 60 миллиардов долларов.