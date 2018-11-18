Алибасов назвал скончавшегося певца Осина ярким талантом и человеком особой культуры

Москва, 18 ноября. Музыкальный продюсер Бари Алибасов признался, что сообщение о смерти певца Евгения Осина повергло его в шок.

Продюсер отметил, что Осин отражал атмосферу 1960-х годов в СССР. Он стал открытием, потому что «был совершенно искренним, открытым и эмоциональным». Алибасов отметил, что Евгений Осин был ярким исполнителем.

«Это человек, который мог бы процветать и на тогдашней сцене, и по сей день, потому что он яркий талант как вокалист, как музыкант, тонкий человек особой культуры, который чувствует время», — цитирует Алибасова RT.

Ранее стало известно, что 54-летний музыкант Евгений Осин скончался у себя в квартире в Москве. Как сообщила Газета.ru, предварительной причиной смерти названа остановка сердца.