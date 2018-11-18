Американские СМИ объяснили, за счет чего Россия усиливает свое влияние в ЕС и Азии

Нью-Йорк, 18 ноября. Россия с помощью газопроводов «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Северный поток — 2» усиливает свое влияние в Азии и Европе, о чем пишут американские СМИ.

В статье агентства Bloomberg отмечается, что РФ еще с окончания Второй мировой войны поставляет голубое топливо в Европу. По мнению экспертов, именно Москва к 2025 году будет обеспечивать 40% от общего объема газа на европейском континенте. Этому может способствовать сокращение добычи в нидерландском газовом месторождении Гронинген, а также повышенный газовый спрос Китая и его азиатских соседей.

Bloomberg пишет, что закрытие в 2022 году ряда угольных электростанций в Германии и последнего атомного реактора тоже приведет к повышению спроса. Европу в более удобное положения ставят и дополнительные поставки из РФ, отмечается в материале.

В свою очередь, врагом российских газовых проектов является американский президент Дональд Трамп, назвавший ФРГ «заложницей Москвы». Вашингтон также угрожает вводом санкций в отношении стран, сотрудничающих с «Северным потоком — 2», напоминает Bloomberg.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья к Германии через Балтийское море. Власти ФРГ, несмотря на призывы партнеров отказаться от «Северного потока — 2», выдали все необходимые разрешения для реализации проекта.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обозначил условия прокладки «Турецкого потока» через территорию Европейского союза.