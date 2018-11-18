Сирия: в Дамаске рассказали, сколько деревьев уничтожено в провинции за 7 лет боевых действий

Дамаск, 18 ноября. За семь лет боевых действий в сирийской провинции Дамаск было уничтожено более семи миллионов деревьев. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства региона Али Саадат.

«Потери в провинции Дамаск составляют 7 миллионов 200 тысяч деревьев», — сообщил чиновник.

Али Саадат отметил, что в настоящее время фермеры Восточной Гуты могут заниматься сельскохозяйственной деятельностью на 22 тысячах гектаров из 32 тысяч. Еще 10 тысяч гектаров пока не разминированы, но работы на территории уже ведутся.

По словам чиновника, фермерам Восточной Гуты раздали около шести тысяч саженцев деревьев, чтобы ускорить восстановление зеленого покрова. Также они получают от государства семена озимых и систему орошения. Саадат подчеркнул, что такую помощь бесплатно получили 125 фермеров, ранее были розданы 800 подобных наборов.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2014 года в стране ведется борьба с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и другими группировками. Сейчас крупномасштабные боевые действия в республике завершены, страна возвращается к мирной жизни.

Ранее Газета.ru сообщила, что после длительного перерыва к северу от Дамаска ввели в эксплуатацию газовое месторождение Дейр Атыйя-1 мощностью 150 тысяч кубометров в день.

1 Организация запрещена на территории РФ.