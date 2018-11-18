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SpaceX откажется от обновления второй ступени ракеты Falcon 9

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SpaceX откажется от обновления второй ступени ракеты Falcon 9

Вашингтон, 18 ноября. Компания SpaceX не будет модифицировать вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в субботу сообщил глава корпорации Илон Маск.

Маск отметил, что вместо модернизации Falcon 9 компания собирается ускорить разработку космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR).

«Кстати, Space X более не планирует модифицировать вторую ступень Falcon 9 с целью ее повторного использования. Вместо этого ускоряем BFR. Новый дизайн восхитителен», — написал глава SpaceX в Twitter.

Ранее Илон Маск заявлял, что компания собирается обновить вторую ступень Falcon 9 по образцу Big Falcon Rocket. Первый орбитальный полет модифицированной ракеты-носителя был запланирован на июнь.

Автор: Виктор Мальцев
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