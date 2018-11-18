На севере Лондона произошла стрельба, пострадали три человека

Лондон, 18 ноября. В результате стрельбы на севере британской столицы ранения получили трое мужчин. Об этом сообщило в субботу Daily Mail.

Стрельба началась недалеко от железнодорожной станции в районе Энфилд 17 ноября около 18.00 по местному времени (21.00 по Москве), когда местные жители делали рождественские покупки.

Всех пострадавших доставили в больницу, у двоих из них есть огнестрельные ранения. О состоянии двух мужчин не сообщается, жизнь одного из пострадавших находится в не опасности.

Место инциденты в настоящее время оцеплено полицией. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщений о задержаниях пока нет.