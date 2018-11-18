Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

На севере Лондона произошла стрельба, пострадали три человека

45
0 Оставить комментарий

На севере Лондона произошла стрельба, пострадали три человека

Лондон, 18 ноября. В результате стрельбы на севере британской столицы ранения получили трое мужчин. Об этом сообщило в субботу Daily Mail.

Стрельба началась недалеко от железнодорожной станции в районе Энфилд 17 ноября около 18.00 по местному времени (21.00 по Москве), когда местные жители делали рождественские покупки.

Всех пострадавших доставили в больницу, у двоих из них есть огнестрельные ранения. О состоянии двух мужчин не сообщается, жизнь одного из пострадавших находится в не опасности.

Место инциденты в настоящее время оцеплено полицией. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщений о задержаниях пока нет.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.