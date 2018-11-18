«Ядерное сдерживание остается жизненно важным для безопасности»: эксперты объяснили искажения ядерной стратегии РФ на Западе

Вашингтон, 18 ноября. Эксперты объяснили искажения ядерной стратегии России на Западе, которая эволюционирует в сторону исключительно сдерживания. Об этом заявили участники прошедшей в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне дискуссии.

Защитившая диссертацию в Центре международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард отметила, что одержимость Запада ограниченным применением ядерного оружия искажает ядерную стратегию России. Ее нельзя понимать через призму «выдвинутой группой российских стратегов 18 лет назад» теории.

Кристин вен Бруусгаард отметила, что изучила военные доктрины России: 1994, 2000, 2010 и 2014 годов и заявления российских официальных лиц. По ее мнению, стратегия страны движется в сторону повышения порога в вопросе применения ядерного.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов Вооруженные силы России были плохо оснащены, поэтому возможность ядерного удара в стратегиях была обозначена как более вероятная. В 2010 году в стране прошла модернизация обычных видов вооружений и ядерных сил, необходимость в акценте на ядерном ударе ушла, и из доктрины убрали формулировку «превентивный удар», отметила эксперт.

«Речь не о том, что ядерное оружие не важно для России, ядерное сдерживание остается жизненно важным для российской безопасности, но заявлять, что Россия сделала выбор в пользу ядерного оружия как главного инструмента ведения войны, по-моему, неверно», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам вен Бруусгаард, политики и стратеги в России заинтересованы в ядерной катастрофе не больше западных коллег.

«Российская стратегия – это, прежде всего, сдерживание. Российские стратеги и политики не более заинтересованы в ядерной войне и ядерной катастрофе, чем западные стратеги и политики. Но российские стратеги знают, что они должны быть готовы применить ядерное оружие в крайнем случае», — сказала вен Бруусгаард.

По ее мнению, в случае масштабного конфликта с применением обычных видов вооружений с США, Россия, скорее всего, прибегнет к ядерному оружию первой. Но для этого ситуация должна дойти до той стадии, при которой под угрозой окажется существование российского государства.

Вен Бруусгаард напомнила о заявлении президента России Владимира Путина о том, что страна применит ядерное оружие лишь удостоверившись, что по ее территории наносят ядерный удар. Все заявления российских военных, по ее словам, также говорят о том, что они не видят участия России в ядерной войне. Тем не менее, западные стратеги продолжают считать, что «Россия захочет оказаться вовлеченной в эту катастрофу», заключила эксперт. Вен Бруусгаард отметила, что неверная интерпретация российской стратегии порождает ошибочные действия, и они не приведут к интересующим Запад результатам.

Директор программы России и Евразии CSIS Ольга Оликер согласилась, что США не прислушиваются к российским заявлениям. По мнению эксперта, РФ определяет свои военные приоритеты во многом благодаря наблюдениям за потенциальным противником.

«Доктрина США является драйвером российского понимания того, как США будут вести войну. Мы говорим, что оставляем за собой право применения ядерного оружия, когда мы сочтем, что это в наших интересах», — напомнила она.

При обсуждении ядерной стратегии РФ, по мнению Оликер, нельзя игнорировать нестратегические ракетные системы «Калибр» и «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Эксперт напомнила об отправке подобных вооружений в Калининградскую область. По ее словам, это заставляет Запад думать, что Россия имеет гораздо более агрессивную доктрину.