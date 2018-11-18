В Киеве объяснили, почему Запад не вступится за Украину в случае «большой войны» с Россией

Киев, 18 ноября. Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Российская Федерация может закрыть Азовское море для украинских судов, а это, в свою очередь, приведет к «большой войне» с Украиной.

Для Киева же военный конфликт с Россией будет нецелесообразным, отметил Романенко. Это объясняется тем, что Украина, по его словам, не в силах дать ответ армии РФ. Помощи с Запада также ждать не стоит, так как в США и ЕС опасаются, что ввод их войск на Украину приведет к Третьей мировой войне. Экс-глава генштаба считает, что Киев может рассчитывать лишь на экономическую и экономическую помощь.

«Активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да, — заявил Романенко в своей статье для «Апострофа». — Но воевать за Украину — нет».

Экс-глава генштаба также усомнился в эффективности ужесточения санкций в отношении с Россией.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов, которые ранее заходили в порты Крыма. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия Киева «беспределом», указав на то, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского судна в качестве ответа. В Кремле также заявили, что Москва будет принимать меры для защиты российских судов от пиратских действий Украины в Азовском море в строгом соответствии с международным морским правом и законодательством. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия пограничной службы России проводятся в строгом соответствии с международным морским правом для защиты интересов мореплавателей РФ.