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Дзюба в воскресенье присоединится к сборной России

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Дзюба в воскресенье присоединится к сборной России

Москва, 18 ноября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прибудет в расположение сборной России по футболу в воскресенье. Об этом сообщает официальный микроблог команды в Twitter.

«Завтра в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артем Дзюба, который выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве. Утром он проведет еще одну тренировку и вылетит в расположение команды, как и планировалось ранее», — сообщает микроблог сборной России.

Дзюба пропустил проходивший в минувший четверг в Лейпциге товарищеский матч со сборной в Германии, в котором российская команда уступила со счетом 0:3.

Форвард завершил разработанную для него лечебно-реабилитационную программу. Теперь расположение команды покинет защитник московского «Динамо» Константин Рауш. В сборной отметили, что у футболиста есть сложности с мышцами шеи и спины, и Рауш не успеет полностью восстановиться до следующей игры.

Напомним, 20 ноября в Стокгольме состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Швеции.

Автор: Виктор Мальцев
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