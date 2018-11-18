Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сотни человек пострадали в ходе протестов во Франции

57
0 Оставить комментарий

Сотни человек пострадали в ходе протестов во Франции

Париж, 18 ноября. Во Франции в результате акций протеста против роста цен на бензин пострадало 227 человек, о чем свидетельствуют последние данные МВД страны. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 человек получили ранения на манифестациях.

По информации телеканала BFM, среди пострадавших есть и правоохранители, которые обеспечивали общественную безопасность и охрану правопорядка.

Протесты 17 ноября проходят во всех регионах Франции — население недовольно тем, что с нового года налог на бензин вырастет почти на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на топливо.

Отметим, что массовые акции не обошлись без жертв. Так, в департаменте Изер во время шествия одного из участников демонстрации сбила машина. От полученных травм он скончался.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.