Сотни человек пострадали в ходе протестов во Франции

Париж, 18 ноября. Во Франции в результате акций протеста против роста цен на бензин пострадало 227 человек, о чем свидетельствуют последние данные МВД страны. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 человек получили ранения на манифестациях.

По информации телеканала BFM, среди пострадавших есть и правоохранители, которые обеспечивали общественную безопасность и охрану правопорядка.

Протесты 17 ноября проходят во всех регионах Франции — население недовольно тем, что с нового года налог на бензин вырастет почти на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на топливо.

Отметим, что массовые акции не обошлись без жертв. Так, в департаменте Изер во время шествия одного из участников демонстрации сбила машина. От полученных травм он скончался.