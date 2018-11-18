«Безумное одиночество и безысходность»: последняя любовь Осина рассказала о певце

Москва, 18 ноября. Журналистка Виктория Петрова поделилась своими впечатлениями от личности певца Евгения Осина, с которым ее связывали романтические отношения.

Женщина рассказала, что познакомилась с известным исполнителем в связи с профессиональной деятельностью. Она готовила материал о звездах эстрады.

По ее словам, Осин сначала отказался давать интервью и даже кричал на нее. Однако несколько месяцев спустя певец сам вышел на связь. Между ними завязалась дружба.

«Это был глубоко несчастный человек. У него было безумная одиночество, безумная безысходность. У него были пустые глаза, а сам он истощен», — вспоминает журналистка.

О смерти Евгения Осина ранее сообщала Газета.ru. Самым известным хитом исполнителя стала песня «Плачет девочка в автомате». Популярность получила и композиция «Таня плюс Володя».