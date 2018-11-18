«Надеемся, это пройдет»: МИД Белоруссии ответил на слова Пашиняна о Лукашенко

Минск, 18 ноября. Министерство иностранных дел Белоруссии назвало неприемлемым заявление исполняющего обязанности главы правительства Армении Никола Пашиняна по отношению к президенту Белоруссии Александра Лукашенко.

В белорусском дипломатическом ведомстве предположили, что армянский лидер пытается применять правила уличной демократии в большой политике.

«Жаль, надеемся, что со временем это пройдет» — заключили в МИД Белоруссии.

Ранее Никол Пашинян раскритиковал заявления Лукашенко и Назарбаева о замещении поста главы ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении.

В Минске и Астане полагают, что пост должен занять представитель Белоруссии. По мнению Пашиняна, это нарушает права Армении в международной организации. Он собирается «потребовать у Лукашенко объяснений», передает Газета.ru.