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Аргентина заявила об отсутствии средств на поднятие подлодки «Сан-Хуан»

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Аргентина заявила об отсутствии средств на поднятие подлодки «Сан-Хуан»

Мехико, 18 ноября. Подлодка «Сан-Хуан» была полностью обследована аргентинскими военными. Ранее субмарину обнаружили на расстоянии 500 километров от берега.

По словам капитана Энрике Бальби, защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован, однако разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80–100 метров. Вероятно, что взрыв, направленный внутрь «Сан-Хуана», мог произойти в тот момент, когда подлодка была рядом с морским дном.

Как отметил глава Минобороны страны Оскар Агуад, Аргентина не имеет средств, чтобы поднять субмарину со дна.

Ожидается, что в ближайшее время президент Аргентины Маурисио Макри объявит национальный траур.

15 ноября 2017 года подлодка с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь. Во время спасательной операции не удалось обнаружить ни самого судна, ни тел моряков, в связи с чем весь экипаж был объявлен мертвым.

Автор: Тимур Румянцев
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