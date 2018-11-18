Сирия: делегация из Иордании посетит Дамаск и встретится с Асадом

Амман, 18 ноября. Парламентская делегация из Иордании готовится нанести визит в Сирийскую Арабскую Республику. По словам иорданского депутата Кейса Зайадина, парламентарии планируют встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и другим руководством страны.

«На данный момент нет четкого расписания (по визиту в САР), но в программе встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, с премьер-министром и спикером парламента», — отметил чиновник.

По предварительной информации, делегация из Иордании начнет визит 18 ноября. В Сирии парламентарии пробудут несколько дней. Целью визита является восстановление взаимовыгодных двухсторонних отношений, пояснил Зайадин, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе и готова сотрудничать с Россией по «дорожной карте».