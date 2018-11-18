Сторонники автокефалии на Украине устроили штурм храма УПЦ в Кривом Роге

Кривой Рог, 18 ноября. Десятки сторонников автокефалии атаковали храм Украинской православной церкви в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Уточняется, что в храме находится резиденция митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, верного канонической церкви. При этом молодые люди вели себя агрессивно.

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставление томоса» Украине», — пишет пресс-служба УПЦ МП.

Ранее Газета.ru сообщала, что иерархов УПЦ приглашают на «беседы» в Службу безопасности Украины.

Киевские власти стремятся любыми средствами вовлечь представителей канонической церкви в процесс создания новой структуры под властью Константинопольского патриархата. В то же время, действия Константинополя не нашли поддержки в православном мире.