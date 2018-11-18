«Моя жена великолепна»: Джастин Бибер подтвердил бракосочетание с американской моделью

Оттава, 18 ноября. Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что женился на известной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Instagram. На фотографии молодожены держатся за руки.

«Моя жена великолепна», — похвастался исполнитель.

Супруга Бибера уже внесла коррективы в свои личные данные. Хейли взяла фамилию мужа.

Ранее Газета.ru сообщала, что Джастин Бибер опубликовал фотографию своей новой жены в Instagram. Издание утверждает, что Бибер и Болдуин ранее лгали о своей женитьбе. По словам отца Бибера, в семье сына в ближайшее время появится пополнение.

Накануне жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева рассказала об акции в его поддержку. Она утверждает, якобы Мамаев и Кокорин не были зачинателями конфликта, из-за которого оба оказались в СИЗО.