«Уши трубочкой бы свернулись»: Газманов рассказал о любви к русскому мату

Москва, 18 ноября. Российский эстрадный певец и композитор Олег Газманов, говоря о своем отношении к употреблению мата в русском языке, отметил, что им нужно уметь пользоваться.

Как отметил Народный артист России, матом нужно ругаться, а не разговаривать на нем, как школьники.

«Я три года ходил в море. Я такие выражения знаю — наверное, у Шнура (лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. — Прим.ФАН) уши трубочкой бы свернулись, — сказал Газманов в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ. — Но я этого не буду делать, потому что я очень уважаю и берегу русский мат».

Артист добавил, что употребляемый мужчинами мат звучит дерзко, тогда как у женщин и детей — «мерзко».

Напомним, ранее бард и предприниматель из Омска Александр Шаханин обвинил Газманова в плагиате.