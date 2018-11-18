Появилось видео последнего выступления Евгения Осина

Москва, 18 ноября. Видео последнего выступления известного певца Евгения Осина, скончавшегося 17 ноября, появилось в сети Интернет. На кадрах видно, что Осин выступает в камерной обстановке в формате квартирника.

В последнее время здоровье исполнителя сильно пошатнулось из-за пристрастия к алкоголю. Друзья Осина рассказали, что он утратил способность передвигаться самостоятельно. Его выносили из квартиры на стуле.

Личная жизнь артиста разладилась. Жена и дочь от него сбежали. Осин несколько раз проходил курсы реабилитации. Лечился в России и Таиланде. Но эти усилия не помогли певцу восстановиться. Его товарищи рассказали, что Осин часто хитрил, выдумывал несуществующие гастроли.

Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет в пятницу, 17 ноября. Газета.ru напоминает, что самым известным хитом Евгения Осина стала песня «Плачет девочка в автомате».