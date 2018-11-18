Порошенко поблагодарил Трампа и Помпео за «плечи крепкой поддержки и солидарности»

Киев, 18 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил главу Соединенных Штатов Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за поддержку, которую они оказывают Киеву. Соответствующую запись Порошенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению политика, связь Украины и США сегодня крепка как никогда.

«Никогда в истории украинско-американское партнерство не было таким сильным, плодотворным и многообещающим», — убежден Порошенко.

Он полагает, что перед Киевом и Вашингтоном открыты «многообещающие перспективы» сотрудничества в сфере экономики, обороны и инвестиций.

Ранее глава МИД Павел Климкин и госсекретарь США Майкл Помпео договорились совместно противодействовать возведению газопровода «Северный поток-2».

Накануне Петр Порошенко принял участие в мероприятиях по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны во Франции. Для президента Украины торжество ознаменовалось неприятным инцидентом. Президент США Дональд Трамп пожал руку всем, кроме Порошенко.

В СМИ и социальных сетях также обратили внимание на взгляд гостя из Украины. Россияне сравнили его с «преданностью щенка». Активно вспоминали и «успешный» опыт одного из фаворитов будущей президентской кампании — Юлии Тимошенко. Лидер «Батькивщины» первой из украинских политиков встретилась с Трампом, подкараулив хозяина Белого дома у туалета.

Между тем, после неприятного эпизода с рукопожатием Порошенко попытался загладить ситуацию. Когда журналист спросил у президента Украины о причинах инцидента, тот обвинил представителя СМИ в «создании фейков». Кроме того, политик заявил, что во Франции он провел с Трампом «короткую встречу». По его словам, на полях торжественного мероприятия он провел еще около 40 таких бесед.

Следует отметить, что в последнее время позиции Порошенко сильно пошатнулись и на внутренней арене. По мнению социологов, у действующего главы Украины слабые шансы на выход во второй тур на предстоящих выборах. Но даже в случае относительного успеха в первом туре, во втором туре шансы Порошенко социологи оценивают хуже, чем шансы любого другого кандидата, пишет Газета.ru.