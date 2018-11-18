Москва, 17 ноября. Смартфон Xiaomi Redmi 6 в России можно приобрести за 1199 рублей в месяц. О временном снижении цен сообщает akket.com.

По информации ресурса, приобрести гаджет по выгодной цене можно до 30 ноября 2018 года. Аkket уточняет, что воспользоваться аукционными условиями можно в сети магазинов «Связной».

Диагональ экрана смартфона составляет 5,45 дюймов при разрешении 1440 на 720 пикселей. Гаджет оснащен основной двухмодульной камерой на 12 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Пользователи Xiaomi Redmi 6 смогут рассчитывать на 3 гигабайта оперативной памяти. Встроенная память — 32 гигабайта.

Смартфон работает на ОС Android 8.1. По данным Аkket, при покупке в кредит «Связном» потребителям не потребуется вносить первый взнос.

Ранее сообщалось о выгодных ценах на Samsung Galaxy S8.