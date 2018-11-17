Клинцевич ответил на публикацию Times о «российской пропаганде» в мультике «Маша и Медведь»

Москва, 17 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что публикация Times о «российской пропаганде» в мультипликационном сериале «Маша и Медведь» искажает действительность. Соответствующую запись политик опубликовал в Facebook.

Он отметил, что даже в эпоху «холодной войны» подобные материалы не допускались к печати.

Накануне Times раскритиковал мультсериал «Маша и Медведь» за «кремлевскую пропаганду». Британские журналисты утверждают, что Маша ведет себя «по-путински решительно» и «слишком много на себя берет».

«С таким же успехом у нас могли бы обвинить во враждебной пропаганде, например, сериалы по произведениям Агаты Кристи, которые идут по российскому телевидению до сих пор», — сказал Клинцевич.

Ранее Газета.ru сообщала, что британские журналисты наши «российскую пропаганду» в мультсериале «Маша и медведь».