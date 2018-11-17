Названа дата и место похорон певца Осина

Москва, 17 ноября. Российский певец Евгений Осин будет похоронен на московском Троекуровском кладбище во вторник, 20 ноября. О дате похорон рассказал журналистам Андрей Разин, который взял на себя расходы по организации похорон.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник», — отметил он.

Музыкант скончался сегодня в своей квартире в Москве. Осину было 54 года. Известная певица Наталья Штурм в интервью ФАН рассказала, у певца отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

Евгений Осин был известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. В 1990-х годах певец записал такие хиты, как «Восьмое марта», «Плачет девушка в автомате», «Таня плюс Володя», которые буквально пела вся страна.