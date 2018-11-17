Франция назвала условия участия России в саммите G7

Париж, 17 ноября. Посол по подготовке президентства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо назвал условия участия России на саммите «Большой семерки» в Биаррице.

По его словам, Париж был бы рад видеть Москву в составе «Большой восьмерки». Тебо назвал такое положение вещей «естественным».

«Участие России было лишь приостановлено при урегулировании ряда вопросов, которые имеют совершенно конкретные формулировки», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в пользу возвращения России к участию в формате высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Посол в очередной раз связал участие России в саммите G7 с выполнением минских соглашений, передает РИА Новости.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Поэтому и требования о выполнении Минска являются абсурдными. Тем не менее, Запад увязывает санкции против Москвы именно с ходом выполнения минских соглашений.