«Его выносили на стуле»: друзья Осина рассказали о последних месяцах жизни певца

Москва, 17 ноября. Друзья скончавшегося накануне певца Евгения Осина рассказали о последних месяцах его жизни.

Исполнитель длительное время злоупотреблял алкогольными напитками. Он прошел несколько курсов лечения, но вскоре возвращался к пагубной привычке. По признанию товарищей, во время самих курсов Осин хитрил, пытался сбежать на несуществующие гастроли.

«У него была навязчивая идея, что его ждут с концертами. И когда мы Жене напоминали, что забрали его из дома на инвалидной коляске (он тогда даже ходить не мог), он лишь отмахивался», — делится один из друзей.

В последнее время Осин утратил возможность передвигаться самостоятельно. Друзья выносили его из подъезда на стуле. Недуг певца отразился на личной жизни. Супруга и дочь его покинули. Мертвое тело артиста нашла его сестра, передает kp.ru.

Газета.ru напоминает, что самым известным хитом Осина стала песня «Плачет девочка в автомате».