Проживающий в Крыму украинский журналист представил свою книгу в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 ноября. Украинский журналист Константин Кеворкян представил свою новую книгу — «Братья и небратья». Презентация состоялась в небольшом и тесноватом зале одного из баров Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сперва Кеворкян ответил на вопрос, почему для мероприятия было выбрано именно это место.

«Маленькие помещения располагают к камерности, к искренности. Там, где небольшое расстояние между собеседниками, проще установить диалог», — объяснил 52-летний Кеворкян.

Кеворкян сегодня живет в Крыму, но часто вынужден перемещаться между Харьковом, где он руководит видеоканалом «Первая столица», и Москвой, где расположено издательство, для которого Константин пишет книги. Его последняя работа «Братья и небратья» была раскуплена буквально за несколько дней. Единственное, что доставило трудности, это то, что чудом удалось найти хоть один экземпляр, чтобы выставить его на аукцион. Деньги от продажи, как и много раз до этого, пойдут на новогодние подарки детям Донбасса. В разговоре с журналистом ФАН Константин пожалел, что визит в Петербург всего лишь на один день. По его словам, всему виной стала нехватка времени.

— Что касается названия книги. Почему я написал «небратья» в одно слово, так это ироничная форма по отношению к украинской интеллигенции, которая почему-то стала забывать многолетнее родство с Россией. Это конечно вопрос дискуссионный, но в самой Украине это выражение стало мемом.

— Вы можете себе представить вашу книгу на прилавках магазина в Киеве?

— Она пока еще не внесена в список запретной литературы, но думаю, что это вопрос времени. И это было бы потрясающей рекламой для меня. Ведь книга состоит из нескольких разделов. Историческая часть, события нынешнего дня и еще там есть часть, посвященная памфлетам. И сейчас из-за них в соцсетях «горячо». И мои личные воспоминания, начиная с 2014 года. И это «личное» — есть залог доверительности в диалоге с читателем. Что касается прилавков, то это издание уже все разошлось, а когда ситуация будет другой, то я готов выпустить еще одно издание.