Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

105
0 Оставить комментарий

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

Москва, 17 ноября. Эксперты агентства «Автостат» назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса.

Рейтинг возглавил Mercedes-Benz. В нашей стране регистрацию прошли 653 тысячи автомобилей этой марки. Следом расположился Audi с результатом 620 тысяч машин.

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

На третьем месте BMW, в пользу которого сделали выбор 571 тысячи наших соотечественников. Совокупно на долю трех «немцев» приходится почти две трети парка автомобилей премиум-класса в России.

Далее в списке расположились Lexus (261 тысяча), Volvo (265 тысяч) и Land Rover (170 тысяч). Другим маркам премиальных машин не удалось преодолеть отметку в 100 тысяч единиц, пишет «Автостат».

Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

Ранее специалисты назвали десять самых популярных машин в российских городах. Эксперты также выяснили, в каких городах нашей страны рынок автомобилей развивается наиболее динамично. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.