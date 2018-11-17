Эксперты назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса

Москва, 17 ноября. Эксперты агентства «Автостат» назвали самые популярные в России автомобили премиум-класса.

Рейтинг возглавил Mercedes-Benz. В нашей стране регистрацию прошли 653 тысячи автомобилей этой марки. Следом расположился Audi с результатом 620 тысяч машин.

На третьем месте BMW, в пользу которого сделали выбор 571 тысячи наших соотечественников. Совокупно на долю трех «немцев» приходится почти две трети парка автомобилей премиум-класса в России.

Далее в списке расположились Lexus (261 тысяча), Volvo (265 тысяч) и Land Rover (170 тысяч). Другим маркам премиальных машин не удалось преодолеть отметку в 100 тысяч единиц, пишет «Автостат».

Ранее специалисты назвали десять самых популярных машин в российских городах. Эксперты также выяснили, в каких городах нашей страны рынок автомобилей развивается наиболее динамично. Об этом писала Газета.ru.