Согреть бездомных: петербурженка уже несколько лет дарит бездомным теплые вещи. ФАН-ТВ

Анастасия Дмитриева — девушка, не безразличная к судьбе бездомных, — уже несколько лет перед новым годом дарит им теплые вещи. В очередной раз волонтеры собрались, чтобы отсортировать вещи. Сейчас в ее группе «Хурма» состоит более 3 тысяч человек. Волонтеры находятся по всей России, люди присылают вещи, связанные своими руками, чтобы «согреть» бездомных.

«Я волонтер «Ночлежки» — организации, которая помогает бездомным. Потом подумала, что здорово для тех людей, которых я знаю, к которым я прихожу поздравить с новым годом, связать шарфы. И с тех пор мы вяжем, и в следующем году будет уже 5 лет. Каждый год к новогодним праздникам получается более 300 комплектов: шарф, шапка, носки и варежки. Происходит сортировка, потому что люди вяжут, кто что умеет, кто что хочет. Кто-то сдает целые комплекты, кто-то 30 шапочек, кто-то 2 шарфика, и потом мы их комплектуем, чтобы можно было по 4 подарить человеку. Одни волонтеры вяжут, кто-то у нас автоволонтеры, кто-то координаторы — по городу собирают уже готовое или отправляют из других городов. Довольно много людей участвует в этом», — говорит организатор «Хурмы», Анастасия Дмитриева.

Задача волонтеров — собрать 300 комплектов: шарф, шапка, варежки и носки. Все вещи должны быть связаны своими руками.

«Когда есть минутка, если я какую-то передачу слушаю или смотрю, у меня в руках обязательно вязание. И девчонки тоже рассказывают: «Мы телевизор теперь без вязания не смотрим». Просто мне интереснее жить стало, а когда встречаешь таких же заведенных немножко людей, то как-то сама подпитываешься», — рассказывает волонтер Галина Севастьянова.

Филиалы «Хурмы» появляются и в других городах России: Гатчине, Москве, Рыбинске, скоро откроется в Казани.

«Вязаные подарки — это такой повод сказать бездомному человеку, полностью исключенному из общества, из жизни социальной, что о нем кто-то думает», — уверена организатор «Хурмы» Анастасия Дмитриева.

Вещи будут дарить в последних числах декабря жильцам приюта «Ночлежка» и бездомным людям, пришедшим на стоянки «Ночного автобуса» за горячей едой.