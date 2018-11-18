 Важный шаг для развития театра: XVII Европейская театральная премия в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

В Александринском театре Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения XVII Европейской театральной премии. Мероприятие провели в рамках международного культурного форума. Премия вручается за достижения в сценическом искусстве. Лауреатов выбирает жюри, в состав которого входят представители культуры.

«Сегодняшняя встреча, сегодняшняя премия — это наш шаг в будущее, это шаг для развития русского и европейского театра», — отметила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В этом году главным лауреатом премии стал народный артист России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

«Мне приятно, я очень горд. Я порадуюсь, конечно, завтра может быть еще. Но надо быть внимательным и более требовательным к себе послезавтра, а лучше завтра вечером уже, потому что любая премия не гарантирует ту работу, которую ты будешь делать дальше. Она только может тебя подстегивать и говорить, что ты должен быть всегда во всеоружии и внимательным, прежде всего, к себе в творческом отношении», — Валерий Фокин, лауреат XVII Европейской театральной премии.

«Я желаю успехов и процветания всем театрам Петербурга, Александринскому театру, всем театрам России, и дай Бог в следующем году мы покажем, что наша страна действительно достойна памяти наших великих Станиславского, Немировича-Данченко, достойна того, чтобы называться величайшей державой мира», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Премия была учреждена Европейской комиссией в 1986 году. Она присуждается людям и организациям за вклад в реализацию культурных проектов.