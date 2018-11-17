Подозреваемый в военных преступлениях депутат ЦАР передан в МУС

Гаага, 17 ноября. Депутат Национальной ассамблеи Центральноафриканской республики Альфред Йекатом, который подозревается в военных преступлениях и преступлениях против человечности, передан Международному уголовному суду. Об этом говорится в официальном заявлении МУС.

По версии следствия, Йекатом совершал преступления в Банги, а также в префектуре Лобайе с декабря 2013 года по август 2014 года. Следователи полагают, что депутат, будучи главой вооруженной группировки из 3 тыс. человек, лично отдавал приказы, содействовал и призывал к совершению преступлений — убийств, пыток, уничтожения имущества.

Теперь Йекатом должен предстать перед судьями для установления личности и определения языка, на котором будет вестись делопроизводство.

Напомним, что в октябре депутат открыл стрельбу в здании парламента. Полиция задержала его до того, как он успел покинуть помещение.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН продлил мандат миссии организации в Центральноафриканской Республике на месяц. РФ поддержала «техническое» продление мандата.