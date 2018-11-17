Стрельбы из «Ураганов» и «Градов» на полигоне в Ленобласти: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 17 ноября. На полигоне «Луга» в Ленобласти в честь Дня ракетных войск и артиллерии прошли военные стрельбы. Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии также выполнили пуск ракеты тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

В мероприятии было задействовано более 140 образцов современной военной техники, в том числе противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», гаубицы «Мста-С», «Мста-Б», «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Град» и «Смерч». Кроме того, была продемонстрирована воздушная разведка с помощью БПЛА «Орлан» и «Грифон», стрельба управляемыми минами «Смельчак» и снарядами «Краснополь».

Как говорится в сообщении на сайте министерства обороны Российской Федерации, демонстрационный показ огневых возможностей вооружения и военной техники на полигоне «Луга» посетили более тех тысяч жителей Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.