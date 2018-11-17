«Борьба будет очень жесткой»: политолог объяснил, почему президента Магаскара не выбрали в первом туре

Антананариву, 17 ноября. Проведение второго тура президентских выборов на Мадагаскаре — это закономерный итог, учитывая, что как минимум три кандидата уже возглавляли государство в прошлом. Такое мнение высказал в субботу заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он обратил внимание на то, что лидеры гонки — бывшие президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина и Марк Равалуманана идут почти вровень. Первый смог набрать 39,21% голосов, а второй — 35,24%.

«Разница в голосах совсем небольшая, она почти близка к некой технической погрешности. Это вызывает серьезные опасения в том, что борьба будет очень жесткой, и претенденты могут по чистой случайности в итоге победить», — пояснил он.

По словам эксперта, не исключено, что Раджоэлина специально начнет дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы отменить второй тур. В этом случае победа достанется ему по большинству голосов. Правоохранительные органы Мадагаскара сейчас активно работают над тем, чтобы разрядить накаленную обстановку, передает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Мадагаскаре назначен второй тур выборов, поскольку Никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов.