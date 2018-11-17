Продюсер Пригожин о смерти певца Осина: Все к тому и шло

Москва, 17 ноября. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о смерти 54-летнего певца Евгения Осина.

«Все шло к тому, что это должно было случиться. Потому что так испытывать организм нельзя», — отметил он.

Пригожин отметил, что ему жалко Евгения. Продюсер также напомнил, что когда-то сотрудничал с автором хитов «Плачет девушка в автомате» и «Восьмое марта».

«У меня даже дочка моя на обложке его альбома», — рассказал он.

Пригожин добавил, что в тот период, когда он сотрудничал с Осиным, певец был абсолютно положительным и позитивным.

«У меня о нем только хорошие впечатления и память», — резюмировал он, передает RT.

Осин умер в субботу в своей московской квартире. Известная певица Наталья Штурм в интервью Федеральному агентству новостей сообщила, у музыканта отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».