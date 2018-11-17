Путин и митрополит Тихон посетили монастырь в Печорах — Песков

Печоры, 17 ноября. Президент России Владимир Путин в субботу посетил город Печоры Псковской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства встретился с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Вместе они посетили неназванный монастырь.

«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», — пояснил Песков РИА Новости.

Напомним, что накануне Путин посетил Петербург и его пригород. Российский лидер обсудил вопросы лекарственного обеспечения россиян, а также открыл седьмой петербургский Международный культурный форум, который завершается в субботу.