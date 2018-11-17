Фигуристка Загитова победила на этапе Гран-при в Москве, получив путевку в финал

Москва, 17 ноября. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место на этапе Гран-при в Москве, набрав суммарно 222,95 балла. Еще одна представительница России Софья Самодурова оказалась на втором месте с результатом 198,01 балла.

Таким образом, Загитова, которая ранее одержала победу на этапе Гран-при в Хельсинки, получила путевку в финал Гран-при.

Накануне стало известно о том, что 16-летняя фигуристка обновила свой же мировой рекорд в одиночном фигурном катании на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка получила 80,78 балла за свое выступление в короткой программе.

В начале ноября девушка победила на третьем этапе Гран-при в Хельсинки. По итогам двух прокатов россиянка набрала 215,29 балла. Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личных соревнованиях и серебряным призером в командных соревнованиях, а также чемпионкой Европы 2018 года.