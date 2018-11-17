Сирия, 17 ноября. Военнослужащие САА окончательно зачистили 80% Ас-Сафы в Эс-Сувейде. Проиракские ополченцы выпустили несколько ракет по позициям ИГ1 у города Багуз Фаукани в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты возобновили обстрелы объектов армии САР в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: практически закончили зачистку Ас-Сафы от последних бандгрупп ИГИЛ1; вошли на территорию аэродрома «Минаг» к северу от Алеппо; ведут ответные обстрелы объектов исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): понесло потери на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате ракетных ударов проиракских ополченцев; лишилось главного боевика, командовавшего действиями террористов в Эс-Сувейде.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): открыла огонь по удерживаемым сирийскими войсками городам на юго-востоке Идлиба.

Провинция Алеппо

Части Сирийской арабской армии (САА) вошли на территорию военного аэродрома «Минаг», расположенного к северу от Алеппо на территории, удерживаемой курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает связанный с курдами источник в сети Twitter (@VivaRevolt). Данная мера была предпринята в целях сдерживания возможного продвижения турецких войск и союзных Анкаре бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА)** вглубь страны. Напомним, Турция недавно заявила о своем намерении продолжить антикурдскую военную кампанию в северной части арабской республики. Ранее в связи с этим командование войск САР также приняло решение усилить контингент САА на юге провинции Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», выступающего на стороне официального Багдада в борьбе против «Исламского государства», нанесли несколько ракетных ударов по объектам террористической группировки недалеко от приграничного города Багуз Фаукани, находящегося на юге сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в интервью порталу Al Sumaria News рассказал сам командир Сил народной мобилизации в западной иракской провинции Аль-Анбар Касим Муслех. Он подчеркнул, что обстрелы привели к серьезным потерям в рядах ИГИЛ на этом направлении. Таким образом, Багдад рассчитывает не допустить проникновения бандгрупп ИГ на свои территории. Ранее отряды джихадистов смогли отбить у сирийских курдов из отрядов Демократических сил Сирии (SDF)**** обширные районы на юго-востоке САР и прорваться к границе с Ираком.

Провинция Идлиб

Отряды радикалов-исламистов, дислоцирующихся у линии соприкосновения с правительственными силами на юго-востоке провинции Идлиб, возобновили обстрелы позиций САА на этом направлении в нарушение режима тишины, установленного в регионе в соответствии с российско-турецким соглашением о создании на этом направлении буферной зоны. По информации канала в Telegram Emaan News Center, джихадисты, в основном из «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней группировок, выпустили несколько артиллерийских снарядов и ракет по окраинам городов Синджар и Абу Дали. Никаких сообщений о потерях армии САР не поступало. О возможных жертвах среди мирного населения пока уточняется.

Провинция Хама

На севере провинции Хама возобновились столкновения военнослужащих САА и боевиков радикальных исламистских группировок. В очередной раз все началось с обстрелов террористов, которые, по данным Masar Press Net, вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Маан, Атшан и Умм Харитан. В ответ правительственные войска САР также нанесли серию артударов по укрепрайонам террористов на этом направлении. Как сообщил канал Jisr TV, несколько снарядов было выпущено по объектам вооруженных бандформирований в окрестностях поселений Мааркаба и Аль-Бувейда.

Провинция Эс-Сувейда

Согласно обновленным данным, предоставленным военным источником на странице в Twitter (@leithfadel), сирийские войска, действительно, практически полностью завершили зачистку пустынно-горных районов в Эс-Сувейде от последних бандгрупп ИГ. Сообщается, что на данный момент полностью освобождено порядка 80% территорий в области Ас-Сафы, при этом многие оставшиеся террористы сейчас добровольно сдаются правительственными силам без боя. Кроме того, источник добавил, что в ходе атаки был ликвидирован высокопоставленный командир террористической группировки, руководивший действиями джихадистов в этом районе. Им являлся боевик чеченского происхождения по прозвищу Абу Хаджер Аль-Шишани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)