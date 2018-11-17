Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Посольство РФ подсказало Лондону, как защититься от опасного мультфильма «Маша и Медведь»

57
0 Оставить комментарий

Посольство РФ подсказало Лондону, как защититься от опасного мультфильма «Маша и Медведь»

Лондон, 17 ноября. Посольство России в Лондоне рекомендовала британским властям немедленно озаботиться вопросами защиты от влияния российского мультсериала «Маша и Медведь».

Таким образом, российские дипломаты в ироничном ключе прокомментировали опасения британской газеты The Times об использовании популярного детского шоу для  «мягкой пропаганды» российских ценностей.

«Газета The Times подняла сегодня важный вопрос: как Великобритания может спастись от «Маши и Медведя»? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход!» — пишет диппредставительство в Twitter.

Посольство РФ подсказало Лондону несколько методов, которые позволят защититься от российских мультфильмов: запустить передовой антимультипликационный центр где-нибудь в Балтике или же включить всех российских мультипликаторов в санкционный список ЕС.

Напомним, что ранее британская The Times сообщила о том, что мультсериал «Маша и Медведь» является инструментом «мягкой пропаганды» Кремля. Так, профессор Энтони Глис из Букингемского университета утверждает, что главная героиня девочка Маша ведет себя «по-путински», поскольку проявляет в течение всего повествования решительность и напористость.

В то же время Медведь, по мнению преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, призван изменить образ России с негативного на позитивный, что, по неназванной автором причине, якобы «угрожает» национальной безопасности Эстонии.

«Маша и Медведь» является одним из самых успешных российских мультсериалов. Шоу для малышей выходит на экраны с 2009 года.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.