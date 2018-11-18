Сирия новости 18 ноября 07.00: курды провели диверсию в Африне; ВС Ирака могут провести операцию против ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 18 ноября. Курды провели диверсию в Африне; ВС Ирака могут провести операцию против ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре; боевики устроили междоусобную перестрелку на северо-западе Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: атаковали блокпост «Джебхат ан-Шамии» в Африне.

«Исламское государство»1: может увеличить свою численность на восточном берегу Евфрата за счет боевиков из Ат-Танфа и Ирака.

«Сирийская свободная армия»: устроила междоусобную перестрелку на северо-западе Алеппо.

ВС Ирака: могут начать операцию против ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Подпольные ячейки курдских «Отрядов народной самообороны» атаковали блокпост группировки «Джебхат аш-Шамия» в городе Африн. По информации источника в Telegram @stepnews, курдам удалось ликвидировать трех боевиков и успешно отступить.

Напомним, «Отряды народной самообороны» были выбиты из кантона Африн турецкими войсками и боевиками «Сирийской свободной армии» в марте этого года. Поводом к проведению операции ВС Турции стало провокационное намерение США создать на базе курдских вооруженных формирований так называемые силы безопасности границы. Однако даже после того, как основные отряды YPG покинули Африн, в данном районе остаются подпольные ячейки курдских боевиков, которые этим летом начали партизанскую операцию против ССА и турецких войск, которая получила название «Гнев Оливок».

Одновременно с этим, продолжаются и междоусобные стычки между боевиками группировок из состава «Сирийской свободной армии». Telegram-канал @NewsTerkey передает, что а населенном пункте Бююк-Халуби из-за имеющихся разногласий джихадисты устроили перестрелку друг с другом, в результате чего было ранено четыре боевика.

Кроме этого, продолжаются демонстрации местного населения в городе Джараблус. Об этом пишет источник в Telegram (@mdadasham). Мирные жители захватили здание так называемой местной администрации и потребовали ее отставки. Напомним, протестные акции против присутствия боевиков и поставленных ими органов власти начались несколько дней назад, после очередного теракта в Джараблусе, в результате которого серьезно пострадали несколько гражданских.

Провинция Хомс

Продолжают поступать сообщения о деятельности террористов «Исламского государства» на территории оккупированной США 55-километровой зоны вокруг Ат-Танфа. Как пишет Telegram-канал @Syria_2_4 со ссылкой на местные источники, численность отрядов ИГИЛ в данном районе может достигать свыше 150 боевиков. Кроме этого, есть информация о том, что террористы получают снабжение оружием, боеприпасами и продовольствием непосредственно от военнослужащих США на военной базе «Ат-Танф». Как предполагает источник, американцы используют террористов для разведки позиций сирийской правительственной армии и ведения диверсий на юге Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации курдского источника в Twitter @QSD_Jabha, в операции по ликвидации так называемого Хаджинского кармана примет участие около двух тысяч боевиков «Демократических сил Сирии». На опорный пункт в районе нефтяного завода «Коноко» ранее прибыли отряды подкрепления курдских вооруженных формирований из Манбиджа, а также провинций Ракка и Хасака.

Как передает источник в Twitter (@TomtheBasedCat) генштаб вооруженных сил Ирака запросил у премьер-министра страны разрешение на проведение операции против «Исламского государства» на территории Сирии. Отмечается, что действия иракских войск будут согласованы с правительством Сирийской Арабской Республики.

Источник в социальной сети Twitter (@RisboLensky) опубликовал видео, на котором запечатлено, как иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» ведет обстрел позиций «Исламского государства» в районе Багуз-Фокани.

Telegram-канал @nors2017 сообщает, что в настоящее время в анклаве «Исламского государства» на восточном берегу Евфрата может находится свыше 700 боевиков, однако численность группировки может увеличиться за счет переброски части сил ИГИЛ из 55-километровой зоны на юге провинции Хомс и Ирака.

Провинция Ракка

Патрульные автомобили «Демократических сил Сирии» продолжают подвергаться нападениям арабских ополченцев в провинции Ракка. Об этом пишет Euphrates Post. «Народное сопротивление восточных районов» атаковала машину SDF в деревне Абу-Тута, расположенную в 50 километрах к северо-востоку от административного центра провинции. По предварительной информации, ополченцам удалось ранить одного курдского боевика.

Напомним, население, проживающее на занимаемых SDF территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, воспринимает курдов и поддерживающие их американские войска как оккупантов. Люди арабского происхождения регулярно устраивают акции протеста против репрессивной политику курдских вооруженных формирований. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и оказывать сопротивление захватчикам с оружием в руках.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)