Дамаск, 17 ноября. Правительственные силы Сирии заняли форпост боевиков «Исламского государства»1 в горной местности провинции Эс-Сувейда. Как сообщает сирийское агентство Sana, армия выбила экстремистов из укрепления и обратила в бегство.

Также поступают сведения о том, что сирийские военные в ходе операции ликвидировали эмира ИГ1 Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани вместе с несколькими полевыми командирами.

Напомним, что сирийские войска начали наступление в Эс-Сувейде около трех месяцев назад. В конце прошлого года официальный Дамаск объявил о разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которая с 2014 года контролировала ряд сирийских территорий. Однако на территории республики все еще действуют разрозненные группы исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.