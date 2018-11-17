Эксперт оценил перспективу возвращения России в Африку

Москва, 17 ноября. Сотрудничество России с африканскими странами и ее возвращение на континент окажет благоприятное воздействие на обе стороны. Такое мнение выразил президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин, комментируя статью газеты Зимбабве The Herald об укреплении отношений государств.

Журналисты крупнейшего в Зимбабве издания отметили резко возросшую частоту контактов между странами и заявили о возможности скорого полномасштабного возвращения России в Африку, в некоторых регионах которой РФ уже становится ключевым игроком.

Взаимодействие стран выражается в росте объема инвестиций и товарооборота, в показателях по добыче полезных ископаемых, укреплении военных связей и появлении новых горизонтов для сотрудничества в энергетической сфере. Эксперты The Herald не исключили, что вскоре в некоторых странах Африки могут появиться российские атомные электростанции.

Самонкин разделил мнение иностранных журналистов, отметив перспективы сотрудничества России с африканскими странами, которое, по его мнению, благотворно скажется на обеих сторонах.

«Руководству африканских стран выгодно сотрудничать с Россией и интегрироваться в проекты с участием государств БРИКС и Евразийского экономического союза. Это позволит создать зону свободной торговли. Естественно, в данной ситуации наши интересы совпадают вполне обоюдно», — цитирует эксперта iReactor.

Как отметил Самонкин, страны африканского континента постепенно пересматривают геополитику, поскольку устали быть частью региона с колониальным прошлым. В связи с этим Россия выступает наиболее надежным партнером, считает эксперт. Поэтому России, на его взгляд, удастся экономически закрепиться в регионе, опередив США и Францию, что выведет отношения РФ и африканских государств на новый уровень.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил, с чем связано то, что африканские страны переориентируются с Запада на Россию. По его словам, африканские страны заметили, что западным странам выгодны конфликты на континенте, и они используют их для своих целей. При этом для африканцев стало наглядным положительным примером сотрудничество РФ и Сирии в урегулировании кризиса в стране.