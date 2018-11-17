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Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье, есть жертвы

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Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 17 ноября. Неизвестный устроил стрельбу на улице Советская в подмосковном Видном. В результате происшествия погибли два человека, один получил ранения.

«На улице Советская в Видном обнаружены тела двух мужчин и раненая женщина», — пояснили в региональном управлении МВД.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент полиция ищет стрелка. Другие подробности не уточняются.

Отметим, что это уже второй подобный случай в московском регионе за сегодняшний день. Ранее сообщалось о мужчине с собакой, который начал стрелять из пистолета в Москве. Расстреляв всю обойму, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие на место полицейские.

Автор: Антон Соколов
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