Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 17 ноября. Неизвестный устроил стрельбу на улице Советская в подмосковном Видном. В результате происшествия погибли два человека, один получил ранения.

«На улице Советская в Видном обнаружены тела двух мужчин и раненая женщина», — пояснили в региональном управлении МВД.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент полиция ищет стрелка. Другие подробности не уточняются.



Отметим, что это уже второй подобный случай в московском регионе за сегодняшний день. Ранее сообщалось о мужчине с собакой, который начал стрелять из пистолета в Москве. Расстреляв всю обойму, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие на место полицейские.