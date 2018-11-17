Почти что Геббельс: в Тунисе выгнали французских евреев с международного форума

Тунис, 17 июня. Двух французских евреев выгнали с международного форума еврейских скаутов, который проходит в городе Хаммамет в Тунисе. Таким образом, тунисские организаторы мероприятия выразили «бойкот Израилю».

Глава группы еврейских скаутов Фрасис Калифат уже написал письмо послу Туниса в Париже, в котором напомнил, что форум призван объединять людей разных конфессий, а не проповедовать идеи антисемитизма.

Член Еврейской национально-культурной автономии Республики Коми Леонид Зильберг в интервью изданию Newinform

объяснил, что сложившийся политический строй в Тунисе и многих других арабских странах близок к тому, что был когда-то в нацистской Германии.