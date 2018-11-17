Наталья Штурм назвала причину смерти певца Осина

Москва, 17 ноября. Известная певица Наталья Штурм в интервью Федеральному агентству новостей подтвердила смерть исполнителя Евгения Осина. По ее словам, у музыканта отказали все внутренние органы, поскольку его организм был «полностью разрушен алкоголем».

Ранее сообщалось о смерти Осина, который ушел из жизни в возрасте 54 лет. Он был участником множества известных российских коллективов, таких как «Ночной колпак», «Кекс», «Николай Коперник», «Альянс», «Дед Мороз», «Авалон» и «Браво».

Наиболее известными песнями Осина являются «Плачет девушка в автомате», «Портрет Пабло Пикассо», «Таня плюс Володя» и «Качка». Последний альбом музыканта «Разлука» вышел в 2016 году.

В последние годы жизни певец испытывал проблемы с алкогольной зависимостью. В прошлом году он даже проходил лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, куда его направили друзья.