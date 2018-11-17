Пострадавших в страшном ДТП с автобусом доставят в Саратов

Саратов, 17 ноября. Двух пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом на переезде в Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, доставят в Саратов после того, как их состояние стабилизируется. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов.

По его словам, в районный центр Озинки на границе с Казахстаном после трагедии оперативно прибыли врачи из Ершова, а также была отправлена бригада санитарной авиации. В областной центр пострадавших отвезут после того, как медики стабилизируют их состояние.

«Два человека будут эвакуированы в Саратов», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, утром субботы на Приволжской железной дороге произошла страшная авария: грузовой поезд наехал на рейсовый автобус на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области. По данным Федерального агентства новостей, водитель автобуса, в котором ехали семь человек, выехал на пути в то время, как был включен запрещающий сигнал светофора, установленного на переезде. Машинист поезда экстренно затормозил, увидев приближающееся транспортное средство, однако расстояние было слишком незначительным, чтобы избежать столкновения.

Специалисты Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в этой связи начали проверку. Отмечалось, что погибшие в аварии и пострадавшие — граждане Казахстана.