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19:05 17 Ноября 2018
Известный певец Евгений Осин умер на 55 году жизни — СМИ
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Москва, 17 ноября
. Известный российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет.
Автор: Антон Соколов
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