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Известный певец Евгений Осин умер на 55 году жизни — СМИ

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Известный певец Евгений Осин умер на 55 году жизни — СМИ

Москва, 17 ноября. Известный российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет.

Автор: Антон Соколов
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