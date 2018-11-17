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Автобус врезался в легковушку под Ростовом, есть жертвы

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Автобус врезался в легковушку под Ростовом, есть жертвы

Ростов-на-Дону, 17 ноября. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростовской области. Как сообщает региональное управление МВД России, трагедия произошла на трассе «Матвеево-Курганский-Екатериновка».

«Водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли четырехлетняя девочка, которая находилась в легковушке. Водитель, а также второй пассажир Chevrolet Lanos получили травмы и были госпитализированы. При этом никто из тех, кто находился в автобусе, не пострадал. В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

Автор: Антон Соколов
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