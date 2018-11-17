Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Головина

Москва, 17 ноября. Игрок сборной РФ по футболу Александр Головин, который в настоящее время выступает за «Монако», в скором времени пройдет медицинский осмотр, который определит, когда спортсмен сможет вернуться к тренировкам. Об этом в субботу заявил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

«У Саши Головина завтра-послезавтра будет контрольный осмотр у врача во Франции. Будет принято решение, когда он начнет тренироваться», — цитирует его «Газета Кемерова».

Напомним, что во время матча двенадцатого тура чемпионата Франции Головин получил травму лодыжки, из-за чего не смог выступить во время встречи России и Германии. Тем не менее, тренерский штаб не исключает возможности вызвать Головина в матче Лиги наций УЕФА против Швеции 20 ноября, если спортсмен успеет к этому времени полностью восстановиться.