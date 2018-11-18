Сирия, 18 ноября. В ходе очередной бомбардировки коалиции США к юго-востоку от Дейр-эз-Зора погибли десятки мирных жителей. САА существенно продвинулась в борьбе с остатками ИГ1 в Эс-Сувейде. Турция ведет подготовку по позициям SDF**** на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вновь открыли движение по центральной магистрали в районе Ярмук на южной окраине Дамаска; существенно продвинулись в борьбе с остатками ИГ в Эс-Сувейде.

Международная коалиция: по-прежнему игнорирует недовольства граждан САР, выступающих против незаконной интервенции США; провела очередную бомбардировку к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): нанесло минометные удары по опорным пунктам армии САР со стороны Аш-Шаафы в направлении города Ас-Сайял на западном берегу Евфрата; казнило двоих женщин из-за подозрений в работе на SDF в районе «Хаджинского кармана».

Курды: возобновили попытки захватить оставшиеся территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; оказались под пулеметным огнем турецких солдат в предместьях Тель-Абъяда на севере провинции Ракка.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): потеряла одного из так называемых шариатских судей, который получил тяжелые ранения при попытке покушения на западе Идлиба.

Провинция Дамаск

Центральная магистраль в районе Ярмук на южной окраине Дамаска накануне возобновила свою работу после окончания мероприятий по разбору завалов и спецопераций инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) по разминированию территорий, передавал информационный Twitter-ресурс (@QalaatAlMudiq). Еще в первой половине текущего года данная часть столицы, а также соседние районы Хаджар Аль-Асвад, Баббила и ряд других находились в оккупации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства». Все они были выбиты из пригородов Дамаска весной в результате наступления правительственных войск САР, действовавших под прикрытием ВКС РФ.

Провинция Алеппо

В центре Алеппо в минувшие сутки прошел массовый митинг мирных жителей, выступавших против незаконной военной интервенции Соединенных Штатов, сообщало сирийское информагентство SANA News. Тысячи демонстрантов собрались у главного университета города с государственными флагами в руках, дабы выразить свой протест против подрывной деятельности американских сил в САР. Граждане выкрикивали лозунги с призывом к Вашингтону вывести войска из арабской республики и перестать финансировать радикальных исламистов и курдские группировки, которые стремятся к развалу страны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в прошедшие сутки возобновили попытки захватить оставшиеся территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Источники портала Al Masdar News передавали, что курды, поддерживаемые артиллерией и боевой авиацией США и Франции, вели атаку укрепрайонов джихадистов ИГ в пустынно-горном районе около поселения Багуз Фаукани. Более подробная информация о боях на этом направлении и об уроне, понесенном каждой из сторон, еще выясняется. Необходимо подчеркнуть, что «Демократические силы» и международная коалиция уже неоднократно пытались отбить этот и ряд других соседних городов, однако после недолгого удерживания населенных пунктов под своим контролем союзники снова и снова теряли их в результате контратак исламистов.

К юго-востоку от Дейр-эз-Зора на подконтрольных боевикам ИГИЛ территориях вчера были казнены две местные жительницы. Об этом сообщили представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По их сведениям, женщины были обвинены террористами в работе на главарей курдских бандформирований.

ВВС американской коалиции вновь ударили по юго-восточным районам провинции. В минувшие сутки бомбардировке подвергся город Аль-Букан, находящийся на восточном берегу Евфрата между Аш-Шаафой и Хаджином. Согласно информации Al Amaq, медиа-крыла «Исламского государства», в ходе воздушной операции погибли около 40 местных жителей. Самолеты США и других стран международной коалиции, действительно, постоянно проводят авианалеты в районе «Хаджинского кармана», из-за чего на данном направлении уже были убиты несколько сотен мирных граждан.

Расположения правительственных сил САР вблизи поселения Ас-Сайял, расположенного параллельно Аш-Шаафе на противоположном — западном — побережье Евфрата, подверглись минометным обстрелам джихадистов ИГ, сообщал местный новостной канал в Twitter (@DeirEzzor24). Никаких сведений о потерях в рядах САА не поступало. Таким образом, бандгруппы «Исламского государства», дислоцирующиеся к востоку от реки, до сих пор занимают там целые города и располагают ресурсами для нанесения ударов и атак, несмотря на антитеррористическую кампанию Соединенных Штатов и SDF.

Провинция Идлиб

Так называемый шариатский судья по имени Абу Салах, который является членом террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», получил тяжелые ранения в результате нападения неизвестных боевиков в городе Даркуш в западной части Идлиба. Согласно предположению источников новостного Twitter-канала (@HalabTodayTV), попытка покушения с наибольшей вероятностью была организована боевиками протурецкой группировки «Джебхат Тахрир Сурия», которые рассчитывают отнять у «Ан-Нусры» контроль над обширными территориями в этом регионе.

По сообщению ресурса в сети Twitter Qalaat Al Mudiq, в провинцию в прошедшие сутки прибыла новая военная колонна войск Турции. Ожидается, что Анкара вскоре развернет строительство еще одного пункта мониторинга в буферной зоне «Большого Идлиба» для наблюдения за поддержанием режима тишины.

Провинция Ракка

Турецкие войска накануне вели обстрелы опорных пунктов «Демократических сил» в поселке Мунбата, находящемся в окрестностях приграничного города Тель-Абъяд в северной части Ракки. Как передавал новостной ресурс в сети Twitter (@SyriawatanNews), турки наносили удары в основном из пулеметов крупных калибров. Информация о возможном уроне, причиненном радикалам SDF, пока что уточняется. Недавно официальная Анкара объявила о намерении запустить новую антикурдскую операцию на севере арабской республики. Турция надеется отбросить все вооруженные бандформирования, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), как можно дальше от своих южных границ. Однако не исключено, что Анкара затем решит наступать вглубь Сирии — по направлению к Ракке.

Провинция Эс-Сувейда

Подразделения САА достигли новых успехов в рамках противостояния последним бандгруппам ИГ в районе Ас-Сафа, находящемся на границе Дамаска и Эс-Сувейды. Так, по информации военного источника на его странице в Twitter (@Souria4Syrians), сирийская армия целиком освободила область Каср Шейх Хусейн в юго-западной части горной цепи на этом направлении. В ходе атаки, кроме того, были уничтожены ряд террористов ИГИЛ. Позже другой военный источник опубликовал на своей странице в сети микроблогов (@leithfadel) сведения о том, что правительственные силы установили полный контроль над всем районом плато Ас-Сафа и уничтожили главного полевого командира ИГ на данном направлении. В командовании САА и в правительстве САР, тем не менее, пока не давали официальных комментариев относительно обстановки в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)