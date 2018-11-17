Жертвами удара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 40 человек | 17 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Жертвами удара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 40 человек Жертвами авиаударов возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали 40 человек. Большинство погибших — женщины и дети, сообщает местное агентство Sana. Удар был нанесен по деревне Аль-Букан, расположенной недалеко от города Хаджин, на востоке Дейр-эз-Зора. Коалиция уже не в первый раз совершает налеты на жилые районы в Сирии. На днях она атаковала населенные пункты Хаджин и Эш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре. При этом, как передают СМИ, при обстреле самолеты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы.

СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области Специалисты Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ начали проверку после ДТП грузового поезда с рейсовым автобусом в Озинском районе Саратовской области. В результате аварии погибли пять человек, еще три пострадали. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «следствию предстоит проверить соблюдение машинистом поезда законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Кроме того, отмечается, что причиной смертельного ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения водителем рейсового автобуса. Он выехал на железнодорожный переезд, несмотря на предупреждающий сигнал.

Президент Руанды призвал укрепить Африканский союз Президент Руанды, действующий председатель Африканского союза Поль Кагаме выступил за укрепление Африки и улучшение будущего народа. Об этом он заявил на внеочередном саммите АС в эфиопской столице — Аддис-Абебе. «Наша цель — проста: укрепить Африку, дать народам наших стран будущее, какого они заслуживают», — сказал он. Кагаме подчеркнул, что происходящие в Африке и мире события «подтверждают необходимость и срочность этого проекта».

Военные ЗВО показали мощь российского вооружения в преддверии Дня артиллерии В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии военнослужащие Западного военного округа показали масштабное красочное шоу с участием боевых расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Смерч», а также комплексов «Искандер-М» и «Точка-У». Все, кто собрался на артполигоне под Лугой в Ленинградской области, увидели реальную мощь российского вооружения. В шоу приняли участие около 1 тысячи военнослужащих и свыше 140 современных образцов всех видов артиллерии, стоящих на вооружении в ЗВО. Гости мероприятия увидели раритетные вещи, например, шестифунтовые пушки времен Отечественной войны 1812 года.